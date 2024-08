To so posledice grozne prometne nesreče, v kateri je bilo poškodovanih šest oseb (FOTO)

V petek popoldan se je na glavni cesti v Obrovu zgodila huda prometna nesreča. Kot poročajo gasilci PGD Materija, je nesreče izven naselja prišlo do čelnega trčenja dveh osebnih vozil. V nesreči je bilo poškodovanih šest oseb, voznik enega vozila je ostal ukleščen v zveriženi pločevini.

Po pozivu ReCO Postojna so posredovali gasilci PGD Materija, ki so zavarovali kraj, do prihoda zdravstvenega osebja ponesrečenim nudili prvo pomoč, s tehničnim posegom iz vozila rešili poškodovanega voznika, pomagali pri nadaljnji zdravniški oskrbi ter prenosu poškodovanih v reševalna vozila, na vozilih izklopili vire energije in posuli iztekle tekočine. Zaradi večjega števila ponesrečencev so bili poleg reševalcev NMP Sežana, aktivirani tudi reševalci NMP Postojna in Ilirska Bistrica ter helikopterska ekipa NMP s helikopterjem Slovenske vojske. Pet poškodovanih udeležencev so reševalci odpeljali na nadaljnje zdravljenje v izolsko bolnišnico in UKC Ljubljana, hudo poškodovanega voznika pa so v UKC Ljubljana prepeljali s helikopterjem Slovenske vojske. Zaradi nesreče je bila glavna cesta približno tri ure zaprta za ves promet. Intervencija je bila zaključena ob 17.50.

Na intervenciji je sodelovalo 15 gasilcev PGD Materija s tremi vozili (še trije gasilci so bili v pripravljenosti v gasilskem domu), zdravnica in medicinska sestra ZP Hrpelje, dve reševalni ekipi NMP Sežana, reševalni ekipi NMP Postojna in Ilirska Bistrica, helikopterska ekipa NMP s helikopterjem Slovenske vojske, policisti PU Koper ter uslužbenci cestnega podjetja. Gasilci so na facebook strani zapisali še, da so bili poleg omenjenih v nadaljevanju aktivirani tudi trije gasilci Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Plama z enim vozilom, ki so na območju kompleksa Plama v Podgradu, vzpostavili pristajališče za helikopter.