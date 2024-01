To so po hišni preiskavi odkrili pri 20-letniku (FOTO)

Ribniški policisti so včeraj na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili hišno preiskavo pri 20-letnemu osumljencu, kjer so odkrili nekaj čez 100 kosov pirotehnike, 2 pištoli, nabojnik za avtomatsko puško in nekaj nabojev, ter odtujen avtomat za pijačo. Vsi predmeti so bili zaseženi in poslani v analizo.

FOTO: Pu Ljubljana

Kot še sporočajo s PU Ljubljana bo po znanih rezultatih zoper osumljenca izveden prekrškovni postopek zaradi kršitev Zakona o orožju in Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ter podana kazenska ovadba zaradi suma kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva ter prikrivanja.