To so mu na nedeljsko jutro v Ljubljani storile štiri osebe

Včeraj, okoli 7. ure so bili na PU Ljubljana obveščeni o dogodku, ki naj bi se zgodil okoli 4. ure na območju centra Ljubljane, kjer so do oškodovanca pristopile štiri osebe ter od njega zahtevale denar.

Podrli so ga s kolesa ter mu odtujili nahrbtnik z vsebino, v kateri je imel denarnico z dokumenti in nekaj gotovine, ter ga pri tem lažje telesno poškodovali.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.