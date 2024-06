To se je zgodilo 15-letniku, ko je kolesaril od pošte proti pokopališču

S PU Koper sporočajo, da so jih včeraj dopoldan poklicali iz SB Izola, kjer so imeli na zdravljenju mladoletnega udeleženca v prometni nesreči.

Policisti so ugotovili, da je 15-letnik iz Izole kolesaril od pošte proti pokopališču v Izoli. Iz ene od stranskih ulic je predenj zapeljal voznik osebnega avtomobila in trčil v prednje kolo. Otrok je padel in se lažje poškodoval, voznik osebnega avtomobila pa je brez ustavljanja odpeljal naprej.

Prometno nesrečo obravnavajo kot kaznivo dejanje zapustitev poškodovanca v prometni nesreči. Ko bo povzročitelj izsleden, mu sledi kazenska ovadba.