To prometno nesrečo policija mora obravnavati: voznica naj se javi

Kranjski policisti so bili v popoldanskem času obveščeni o prometni nesreči na Oldhamski cesti v Kranju, ki se je zgodila včeraj okoli 13.30. Po podatkih s katerimi razpolagajo je do trčenja prišlo na semaforiziranem prehodu za pešce, med voznico neznanega avtomobiloma in starejšim pešcem. Pešec je ob sebi imel kolo. Voznica se je pripeljala iz smeri Kidričeve ceste, pešec pa je cesto prečkal iz smeri Kebetove ulice.

Prometno nesrečo policija mora obravnavati

Oba sta kraj prometne nesreče zapustila in si nista izmenjala podatkov ali o prometni nesreči obvestila policijo. Pri pešcu se je kasneje ugotovilo, da je telesno poškodovan. Gre za prometno nesrečo, ki jo policija mora obravnavati.

Ker niso izsledili neznane voznice ter zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče, policisti prosijo voznico, da se oglasi ali pokliče na Policijsko postajo Kranj, telefon 04/233 64 00 ali na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200. Prav tako naj to storijo morebitne priče, ki bi karkoli vedele o prometni nesreči.