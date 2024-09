To mu je neznani moški s psom storil brez razloga

Policisti so včeraj dopoldan dobili prijavo, da je 36-letnega prijavitelja neznani moški brez razloga udaril v obraz.

»Sprehajal se je po Morovi ulici, ko ga je zmotil moški s psom preko pločnika, zato ga je opozoril. Ta se je zjezil in ga udaril. Policisti preverjajo informacije, v primeru izsleditve moškega s psom, bo zoper njega uveden hitri postopek o prekršku,« sporočajo s PU Koper.

Zadnjih 24 ur

Policisti Policijske uprave Koper so sicer v zadnjih 24-tih urah intervenirali v 49 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 125 klicev. S področja kriminalitete so obravnavali 4 vlome in 1 tatvino, zaradi kršitve javnega reda in miru je bilo 5 intervencij.