To jo po grozljivi nesreči, v kateri so umrli 3 ljudje, sporočila policija (FOTO)

Jutranjo nesrečo na pomurski avtocesti je po do zdaj zbranih podatkih povzročil voznik avtobusa romunskih oznak, ki je zapeljal desno z vozišča, kjer se je avtobus prevrnil na bok v jarek.

Potnik in dve potnici na kraju samem umrli

Na njem je bilo 26 potnikov in trije šoferji. Potnik in dve potnici so na kraju samem umrli, trije pa so bili huje poškodovani, so pojasnili na PU Murska Sobota.

Prometna nesreča na relaciji Gančani–Lipovci v smeri Murske Sobote se je zgodila okoli 5. ure, na avtobusu s priklopnikom pa so bili tuji državljani. Trije, dve potnici in potnik, so na kraju samem umrli zaradi poškodb, trije pa se zaradi hujših poškodb zdravijo v bolnišnici, je v izjavi za medije pojasnila predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Murska Sobota Suzana Rauš.

Policisti po njenih besedah še zbirajo obvestila, ogled kraja nesreče pa vodi preiskovalna sodnica, ki je odredila izredni tehnični pregled avtobusa in strokovni pregled za šoferje.

Jutranjo nesrečo na pomurski avtocesti je povzročil voznik avtobusa. FOTO: Oste Bakal

Kot je še pojasnila, je za druge potnike na avtobusu poskrbel Dars. O državljanstvu potnikov po njenih navedbah še nimajo podatkov. Prav tako še preverjajo podatke o tem, kam so bili namenjeni oziroma na kakšni poti so bili in koliko so bili stari umrli. Po njenih navedbah pa po doslej znanih podatkih med potniki ni bilo otrok.

Pomurska avtocesta je bila zaradi prometne nesreče dlje zaprta med priključkoma Gančani in Lipovci v smeri proti Mariboru, nekaj po 9. uri pa je promet stekel po prehitevalnem pasu.