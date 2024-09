To ji je naredil pri mizi v lokalu sredi Ljubljane

S PU Ljubljana poročajo o dveh drznih tatvinah.

Včeraj okoli 13.30 je v trgovini na Zaloški cesti v Ljubljani do oškodovanke pristopil neznanec in ji iz torbe, ki jo je imela na ramenu, odtujil denarnico. Kmalu je na bankomatu dvignil gotovino. Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilca in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Okoli 21. ure pa se je do mize v lokalu v središču Ljubljane s kolesom pripeljal osumljenec, zagrabil torbico oškodovanke ter se odpeljal. Policisti so ga kmalu izsledili v bližini kraja dejanja. Torbico so vrnili oškodovanki, zoper osumljenega pa bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.