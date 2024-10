Tihotapec ni uporabil ročne zavore, vozilo odpeljalo po klancu navzdol in trčilo v policijski avto

V torek, 15. oktobra, nekaj po 16. uri so policisti med opravljanjem nalog med Podzemljem in Krasincem ustavljali voznika osebnega avtomobila znamke DR 7.0 italijanskih registrskih oznak.

Voznik znakov policistov ni upošteval, z veliko hitrostjo in nevarnim prehitevanjem drugih vozil je nadaljeval z vožnjo proti Metliki in Drašičem. Tam je vozilo ustavil in peš pobegnil. Voznik vozila ni zavaroval z ročno zavoro, zato se je začelo premikati vzvratno po klancu navzdol in trčilo v službeno vozilo policije.

Policisti so pobeglega voznika prijeli. Ugotovili so, da gre za 33-letnega državljana Gruzije, ki je v avtomobilu tihotapil šest državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo.

Skoraj enak primer 2 uri kasneje

Isti dan okoli 18. ure so v Gradacu kontrolirali voznika osebnega avtomobila Volkswagen taigo slovenskih registrskih oznak. 32-letni državljan Gruzije je v njem prevažal sedem državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

Državljanoma Gruzije so odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli vozila. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Turčije še potekajo.