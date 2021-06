Tekla je kri, v petek zvečer se ni več vrnil domov

Petkov večer se je tragično končal za motorista. Prometna nesreča se je zgodila na lokalni cesti zunaj Vičancev v občini Ormož.



Motorist (63) je vozil iz smeri naselja Sodinci proti Sejancem, ko je nasproti pripeljal 34-letni voznik osebnega vozila, ki ni vozil ob desnem robu vozišča, in trčil vanj. Motorist je zaradi hudih poškodb umrl na kraju prometne nesreče.



Obravnavo prometne nesreče je prevzel Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili Specializiranega državnega tožilstva, so sporočili iz mariborske policijske uprave.

Komentarji: