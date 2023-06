Tej turistki bo Bled zagotovo ostal za vedno v spominu, a žal ne v lepem

Radovljiški policisti so bili v nedeljo okoli 12.46 obveščeni o 55-letni državljanki Singapurja, ki je med hojo po stopnicah Blejskega otoka padla in se hudo poškodovala.

Policisti poročajo, da so ji pomoč na kraju nudili blejski gasilci, ki so po njo odšli s čolnom in jo prepeljali do obale. Tam so ji zdravniško pomoč nudili zdravstveni delavci in jo z reševalnim vozilom prepeljali v zdravstveno ustanovo. Policisti še dodajajo, da so dogodek ustrezno dokumentirali.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.