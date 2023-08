Tatovi so se spravili na njive in rastlinjake: poglejte, kaj vse so odnesli

Novomeški policisti obravnavajo tatvino poljščin, ki se je zgodila v Srebrničah. Tam so med vikendom neznanci iz rastlinjakov pobrali okoli 100 kg paradižnika, 15 kg paprike in 15 kg solate. Lastnikov so povzročili za nekaj sto evrov škode.

Med Uršnimi selami in Lazami so med vikendom neznanci iz njive pokradli okoli 200 kilogramov aronije in lastnikom povzročili za več kot tisoč evrov škode.