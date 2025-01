Tatovi parfumov udarili na Koroškem, s kraja dogodka pobegnili v starem črnem mercedesu pa trčili v ograjo

V soboto popoldne so policiste iz ene od drogerij v Slovenj Gradcu obvestili, da so neznani moški iz trgovine ukradli za okoli 1000 evrov različnih parfumov. Poslovodkinja, ki je tatvino opazila, je stekla za storilci in videla, da so se s kraja dogodka odpeljali s starejšim črnim osebnim vozilom znamke Mercedes, in si zapomnila registrsko številko. O dejanju je nemudoma obvestila policijo.

Na območju Dravograda med divjo vožnjo trčili v obcestno ograjo

Iz operativno-komunikacijskega centra so na relacijo napotili patrulje. Dravograjski policisti so kmalu po dogodku opazili vozilo, katerega voznik ni upošteval znakov policistov za ustavljanje. Na območju Dravograda je med divjo vožnjo trčil v obcestno ograjo in vožnjo nadaljeval v smeri Radelj ob Dravi, kjer so ga na območju Mute, v sodelovanju z dravograjskimi, ustavili radeljski policisti. Voznik je vozil brez vozniškega dovoljenja, vozilo, ki ga je vozil, pa ni bilo registrirano.

Poleg voznika sta bila v vozilu še dva sopotnika. Vsi trije so iz mariborskega območja in vsi trije so bili v preteklosti že obravnavani za kršitve javnega reda in miru kot tudi za kazniva dejanja. Ukradene stvari so jim zasegli, zasegli so jim tudi vozilo.

Tokrat bodo ovadeni zaradi suma storitve kaznivega dejanja tatvine, zaradi več cestnoprometnih prekrškov proti njim tečejo prekrškovni postopki.