Skoraj filmsko akcijo so v soboto popoldne doživeli v drogeriji Müller v Lescah. Mlajšega moškega, pravzaprav fanta, za katerega se je kmalu izkazalo, da še niti ni polnoleten, so zamikali parfumi. In to ne navadni, ampak najdražji. Štiri parfume je ukradel, vsakega v vrednosti od 130 do 160 evrov. A na njegovo nesrečo so se za njim v dir pognale najprej prodajalke, nato še naključni mimoidoči in mu skupaj preprečili, da bi dišave odnesel domov. Oškodovanec ni podal predloga za pregon. Kot smo izvedeli od razburjenih očividcev, se je začelo dogajati okoli 17. ure, ko je pri vhodu v trgovino ...