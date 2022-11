Tako je dogajanje opisal Branko, ki je na dvorišču pokončal Natašo in Aleksandra (FOTO)

Na celjskem okrožnem sodišču se je danes začelo sojenje 66-letnemu Branku Krklecu iz naselja Škofija na območju občine Šmarje pri Jelšah, ki mu tožilstvo očita umor dveh pomočnikov sodnega izvršitelja februarja letos. Na obravnavi je Krklec v zagovoru izrazil obžalovanje za storjena kazniva dejanja in se opravičil družinam umrlih.

Krklec, ki na predobravnavnem naroku krivde ni priznal, ni bil pripravljen odgovarjati na vprašanja tožilstva in sodišča, odgovoril pa je na vprašanja svojega zagovornika po uradni dolžnosti Marka Meznariča. Dejal je, da sta pomočnika na njegov dom prišla 24. februarja okrog 17.30, saj sta želela rubiti osebno vozilo. Krklec jim je odgovoril, da tega ne moreta storiti, saj je bila za 25. februar razpisana javna dražba. S pomočnikom je izmenjal nekaj glasnih besed, potem pa je ta Krkleca v oči poškropil z razpršilcem. Takrat se je v Krklecu nekaj premaknilo in je s pištolo najprej ustrelil v zrak, ker je mislil, da bo tako pomočnika ustrašil, a ga je ta napadel. Ko ga je napadel, ga je Krklec ustrelil, potem pa je ustrelil tudi pomočnico.

Spil več kot liter alkohola

Na kraju incidenta je bila tudi soproga Krkleca, ki ji je naročil, naj pokliče policijo in reševalce. Na vprašanje Meznariča, ali je ta dan kaj spil, je priznal, da je spil več kot liter alkohola. Krklec zase meni, da je zabaven in dober človek, ki je vedno dobre volje. Temu mnenju pa je med preiskavo oporekal sodni izvedenec psihiatrične stroke, ki meni, da je Krklec samovšečen in narcisoiden moški, za katerega je agresivnost normalen način komunikacije z ljudmi.

Na sodišču je pričala tudi Krklečeva soproga, ki je med preiskavo dejala, da ni vedela, da ima mož strelno orožje v hiši. Prav tako ni vedela, koliko alkohola je ta dan spil. Zatrdila je, da je ona bila lastnica omenjenega osebnega avtomobila.

Mož pokojne čakal pri avtomobilu

Soprog umrle pomočnice, ki je pomočnika pripeljal pred hišo Krkleca, je povedal, da sam ni šel pred hišo, temveč je ostal na cesti pri avtomobilu. Ko je slišal poke, je prišel pred hišo in poskušal pomagati svoji soprogi, ki je ležala na tleh. Opazil je, da sta bila oba pomočnika ustreljena v glavo.

Tožilka Maja Lajh Krklecu očita umora, ki jih je storil iz maščevalnosti in nizkotnih nagibov. Za vsako od dejanj mu grozi najmanj 15 let zapora. So pa v preiskavi ugotovili, da je bil Krklec v času dejanj v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. Meznarič pa meni, da obtožnica ne vsebuje natančnega opisa kaznivih dejanj, kar izhaja iz dokaznega gradiva, zbranega med preiskavo.

Sojenje se bo nadaljevalo 23. novembra z zaslišanjem prič.