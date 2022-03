Tako hudo poškodovan, da je na kraju nesreče umrl

Na območju Ribnice na Pohorju se je v petek pri spravilu lesa 65-letnik tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl. Udarilo ga je deblo, ki ga je poskušal s traktorskim vitlom povleči iz potoka, kamor se je zagozdilo.

Operativnokomunikacijski center PU Celje je sicer v zadnjih treh dneh prejeli 812 klicev (206 klicev interventnih, eden nujen: 41 s področja kriminalitete, 16 s področja mejnih zadev in tujcev, 92 s področja prometne varnosti in 47 s področja javnega reda in miru).