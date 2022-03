Sveča kriva za požar? Škoda je velika

V ponedeljek malo po 21. uri so bili policisti obveščeni o požaru v enem izmed stanovanj na območju Kamnika. Gasilci so požar pogasili, policisti pa kraj zavarovali in zbrali prva obvestila. »Po do sedaj zbranih informacijah je zagorelo v sobi zaradi prižgane sveče, ogenj pa se je razširil na bližnje predmete in pohištvo. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za okoli 10.000 evrov škode,« poroča PU Ljubljana.

Policisti zadevo preiskujejo zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Uprava za zaščito in reševanje je poročala, da je zagorelo v spalnici stanovanja vrstne hiše. Gasilci PGD Kamnik so požar pogasili, ožgane elemente odnesli na prosto in prezračili stanovanje. Stanovalci bodo prenočili pri sorodnikih, občina pa jim bo zagotovila nadomestno stanovanje v prihodnjih dneh.