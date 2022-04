Sumljiva pošiljka na sedežu ene od strank v Novi Gorici, posredovala policija

Policisti so bili danes malo po 9. uri obveščeni o prejemu sumljive pisemske pošiljke z vsebino (posušeni rastlinski delci, pomešani z neznano snovjo) v enem izmed objektov v Novi Gorici. Kot poročajo Primorske novice, naj bi šlo za stavbo Kremelj, kjer ima sedež več političnih strank. Pošiljko naj bi dobili Socialni demokrati (SD). Policisti so ustrezno zavarovali ožjo okolico. Poleg policistov PU Nova Gorica so posredovali tudi novogoriški poklicni gasilci.

»Uslužbenci pristojnega inštituta ljubljanske veterinarske fakultete bodo odvzete vzorce analizirali. Po opravljeni analizi bo tudi znano, ali je sumljiva snov v pisemski pošiljki nevarna za zdravje in življenje ljudi. Ko bo znano več o okoliščinah in rezultatih analize, bomo naše sporočilo dopolnili,« poroča PU Nova Gorica.

Policija je o pošiljki obvestila tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalno sodnico okrožnega sodišča in okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici).