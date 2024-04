Študent ekonomije služil z ilegalci

Predrzna vožnja tihotapca ilegalcev se je pred dobrima dvema mesecema le lučaj od slovensko-hrvaške meje, v Rigoncah, končala s petimi ranjenimi potniki ter razbito škarpo in prav takim kombijem, a kaj lahko bi bile posledice dirkanja skozi naselje, in to sredi dopoldneva, še hujše. Zdaj je tihotapec migrantov stopil pred roko pravice na okrožnem sodišču v Krškem, svojo drznost pa bo plačal s štirimi leti in pol zapora.

»Sem iz revne družine. Vzel sem kredit, da sem šel lahko študirat na Malto. Dva ali tri mesece sem bil na Malti, a nisem dobil dela, potem pa mi je nekdo ponudil priložnost za hiter zaslužek – prevoz ilegalcev. Bil sem v težki finančni situaciji. Moral sem odplačevati kredit, moj oče je bolan in jaz sem edini, ki bi lahko pomagal pri preživljanju družine,« je na sodišču dejal 24-letni Sahil Kumar iz Indije, študent ekonomije.

Gre za eno najhujših in najbolj drznih oblik prevoza ilegalcev na našem območju.

Sahil se je s kombijem fiat ducato italijanskih registrskih tablic odpeljal na Hrvaško. Nekje v bližini meje z Bosno in Hercegovino je v kombi naložil 14 državljanov Sirije, ki so bili brez dokumentov, med njimi so bili tudi otroci. Nikomur ni dovolil, da bi sedel spredaj, na sovoznikovem sedežu, pač pa so se morali vsi natrpati v prtljažni del kombija, kjer ni bilo ne sedežev, ne varnostih pasov, ne oken, ne gretja.

V tem prostoru brez oken, ogrevanja in sedežev se je drenjalo 14 državljanov Sirije. FOTO: PU Novo mesto

»V tako nehumanih razmerah so se peljali štiri do pet ur. Voznik je že na Hrvaškem bežal pred policisti, beg pa je nadaljeval na našo stran meje vse do trka. Na mejnem prehodu Rigonce ni zapeljal na vstopni pas, kjer so bile zapornice spuščene, pač pa je z veliko hitrostjo zapeljal čez pas za izstop iz države in se tako izognil mejni kontroli. Po nekaj sto metrih bega po slovenskem ozemlju je trčil v ograjo ene od hiš, potem pa peš pobegnil. Preplezal je ograjo, potem pa preko mejne reke pobegnil nazaj na Hrvaško. A tam so ga ujeli hrvaški policisti in ga predali našim,« je očitke iz obtožbe predstavil višji državni tožilec Bogdan Matjašič.

Kombi je po begu pred policisti v Rigoncah pristal v škarpi. FOTO: PGE Krško

Koliko denarja bi voznik prejel, če bi ilegalce uspešno pripeljal do Italije, ni znano, so pa prebežniki, ki so bili prezebli in prestrašeni, povedali, da so morali za prevoz plačati od 5500 do 10 tisoč evrov. »Gre za eno najhujših in najbolj drznih oblik prevoza ilegalcev na našem območju. Obtoženi pravi, da je bil v težki finančni situaciji, hkrati pa je bil člen v verigi tihotapcev, ki izrabljajo stisko tujcev in od njih pobirajo velike vsote denarja,« je še izpostavil tožilec, ki je pred predobravnavnim narokom z obtoženim in njegovim zagovornikom Boštjanom Podgorškom dosegel pisni dogovor o priznanju krivde.

Poleg zaporne kazni bo moral Sahil, ki so ga prijeli 2. februarja ob 9.30, plačati še 500 evrov denarne kazni, po prestani kazni pa bo začel teči ukrep 5-letnega izgona tujca iz države.

Sodnica Cvetka Ogorevc Sotelšek je sledila sporazumu o priznanju krive in izrekla dogovorjeno kazen.