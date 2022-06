Streljanje v Lendavi: 30-letni osumljenec ostal brez svobode (FOTO)

Pred dnevi smo poročali o streljanju v Lendavi, danes pa policija razkriva podrobnosti. V poročilu Policijske uprave Murska Sobota so zapisali, da so bili o več strelih pred gostinskim lokalom v Lendavi obveščeni v ponedeljek ob 19.47. Takoj so odbrzeli na kraj: »Na podlagi opravljenega ogleda in na podlagi zbranih obvestil je bilo ugotovljeno, da je tedaj še neznani storilec imel v lokalu verbalni konflikt z lastnikom vozila, nakar je odšel na parkirni prostor in trikrat ustrelil v vozilo oškodovanca in s kraja pobegnil.«

Policisti in kriminalisti so na podlagi zbranih obvestil, opisa osumljenca in predhodnih ugotovitev utemeljeno sklepali, da gre za 30-letnega moškega iz območja Upravne enote Maribor, zoper katerega so vodili preiskavo za kaznivo dejanje nasilništva: »Na podlagi podvzetih ukrepov za izsleditev storilca, so policisti in kriminalisti osumljenega prijeli istega dne ob 23.22 in mu odvzeli prostost.« Opravili so tudi hišno preiskavo, 22. junija pa je bil ob 18. uri priveden k preiskovalnemu sodniku zaradi pripornih razlogov in ponovitve nevarnosti za kazniva dejanja Povzročitve splošne nevarnosti, Poškodovanja tuje stvari in Nasilništva. Preiskovalni sodnik je zoper utemeljeno osumljenega odredil pripor.