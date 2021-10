Streljanje v baru: 14 ranjenih, 20-letnica umrla

V strelskem napadu v enem od barov v St. Paulu v ameriški zvezni državi Minnesota je v nedeljo umrla 20-letna ženska, še 14 ljudi je bilo ranjenih. Policija je kmalu po napadu aretirala tri ljudi. Vsi trije so utrpeli strelne rane, policija pa motiva za napad še ni razkrila.Strelski napad v središču mesta se je začel kmalu po polnoči v nedeljo zjutraj po krajevnem času, ko je policija prejela številne klice na nujno številko. Policijske enote, ki so se odzvale na klice, so našle 14 ranjenih v baru in pred njim. Policisti so skupaj s civilisti nudili prvo pomoč ranjenim, 20-letnici pa niso več mogli pomagati.Po navedbah tiskovnega predstavnika policije St. Paulabodo vsi ranjeni, med katerimi so tudi trije aretirani osumljenci, preživeli. Šef policije St. Paulapa je dejal, da žaluje za smrtno žrtvijo in vsemi, ki so bili ranjeni. Kot je dejal, česa takega v mestu še niso doživeli. Županje dejal, da mesto takšnega nasilja ne bo toleriralo, guverner Minnesotepa je dodal, da je bil napad grozljiv.