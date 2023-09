Streljanje na območju Ptuja: razkrivamo prve informacije policije

»Danes dopoldne smo bili obveščeni o streljanju na območju Ptuja (v bližini Dražencev). Policisti so kraj dogodka zavarovali in izvajajo prve nujne ukrepe.« To je pred nekaj minutami zapisala Anita Kovačič Čelofiga, ki je pri PU Maribor pristojna za komuniciranja z javnostmi. Dodala je še, da po do zdaj znanih informacijah v streljanju ni bil nihče poškodovan.

»Prosimo, da upoštevate navodila policistov na kraju dogodka in z zadrževanjem tam ne ovirate dela intervencijskih služb. Ko bo znanih več informacij, vas bomo o tem obvestili,« je še poudarila.

Radio Ptuj na facebooku prenaša besede njihove poslušalke, in sicer da naj bi policisti človeka pozivali, naj odloži orožje in zapusti hišo. Gre za neuradne in nepotrjene podatke.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.