Vroče poletje je spet tu in marsikdo išče ohladitev v vodi, žal pa tragične utopitve niso redke. Po Kidričevem in Veržeju, kjer sta se utopila fanta, stara 20 in 25 let, so policisti konec minulega tedna v Ormožu obravnavali še eno utopitev, in sicer 33-letnika. Tokrat so onemeli poznavalci slovenskega in evropskega strelskega športa, kajti prijatelje in športne tovariše je »veliko prehitro v tragični nesreči za vedno zapustil eden izmed najboljših slovenskih strelcev Kevin Venta«. Tako so sporočili iz Strelskega društva Kovinar Ormož. Na dnu bazena »Na območju Ormoža obravnavamo utopitev 33...