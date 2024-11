Strašno razkritje policije: 11 Slovencev si je izmenjevalo posnetke spolnih zlorab otrok

Več slovenskih državljanov je preko različnih spletnih omrežij razširilo in pridobivalo posnetke spolnih zlorab otrok, so kriminalisti ugotovili v obsežni mednarodni kriminalistični preiskavi. Policija je identificirala 11 polnoletnih osumljencev kaznivih dejanj in osem mladoletnih žrtev. Med slednjimi ni slovenskih otrok.

»Ugotovljeno je bilo, da gre za več kaznivih dejanj prikazovanje izdelave, posesti in posredovanje pornografskega gradiva. Gre za gradivo, ki prikazuje spolno zlorabljene otroke in otroke, ki so na posnetkih goli,« je na novinarski konferenci dejal vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto na upravi kriminalistične policije Generalne policijske uprave Robert Tekavec.

Po Sloveniji izvedli 11 hišnih preiskav

Pojasnil je, da so kriminalisti dobili zadostno število dokazov in informacij, na podlagi katerih so identificirali 11 osumljencev, od katerih je sedem delovalo v tako imenovanem »peer to peer« omrežju, prek katerega so si izmenjevali posnetke spolnih zlorab otrok. Med posnetki ni slovenskih otrok, policija pa do sedaj ni ugotovila, da bi osumljenci sami fizično spolno zlorabljali otroke.

Kriminalisti so 7. novembra na območju policijskih uprav Kranj, Ljubljana, Celje, Murska Sobota, Maribor in Koper izvedli 11 hišnih preiskav, v katerih so zasegli 132 elektronskih naprav in drugih nosilcev podatkov, večjo količino optičnih medijev in nekaj natisnjenih fotografij, ki prikazujejo spolne zlorabe otrok. Pri preiskavi je sodelovalo 58 kriminalistov in policistov.

Do osem let zapora

Po končani preiskavi bodo obvestili okrožno državno tožilstvo in izvedli druge aktivnosti, če bodo te potrebne. Za kaznivo dejanje prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva je sicer zagrožena zaporna kazen od šestih mesecev do osmih let, je navedel Tekavec.

Policija je preiskavo izvedla v sodelovanju z Europolom, Madžarsko, Hrvaško in nekaterimi državami iz regije Zahodnega Balkana v okviru Evropske platforme za boj proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (Empact).