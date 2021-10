Tovornjak trčil v nasip in drevo, umrl 62-letni sopotnik

Iz PU Maribor poročajo o prometni nesreči, ki se je zgodila včeraj ob 20.05 na regionalni cesti med Lenartom in Ptujem zunaj naselja Ločič. Voznik (37) tovornjaka je peljal po klancu navzdol, v levem ovinku zapeljal z vozišča in trčil v nasip. Vozilo je odbilo, da je trčilo še v drevo in obstalo zagozdeno.

Voznik se je lažje poškodoval, 63-letni sopotnik je utrpel hude poškodbe in ostaja na zdravljenju, 62-letnik pa je preminil. Voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, prav tako je bil pod vplivom alkohola (0,79 mg/l). Zoper njega bodo podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje v prometu.

Gre za 21. smrtno žrtev prometnih nesreč na območju PU Maribor (lani 14).