Storilca, ki je na Viču poškodoval 88-letnico, prijeli

Zgodaj zjutraj so policisti PU Ljubljana sporočili, da še vedno iščejo znanega storilca, ki je v četrtek, nekaj pred 19. uro na območju Viča v Ljubljani v eni izmed stanovanjskih hiš z ostrim predmetom huje poškodoval 88-letnico, s katero je storilec v sorodstvenem razmerju.

Nekaj prej deveto uro zjutraj pa so svoje poročilo dopolnili in sporočili, da so na območju Viča prijeli 40-letnega osumljenca. »Pri prijetju se ni upiral in pri tem ni bil nihče poškodovan. Odvzeta mu je bila prostost, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Motiv za dejanje še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistične preiskave.

Dodali so še, da je bil po do zdaj znanih podatkih osumljenec v preteklosti obravnav za eno kaznivo dejanje z elementi nasilja. O vseh okoliščinah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.