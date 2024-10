Ste videli prometno nesrečo v Hrastniku? Policija prosi za pomoč

V sredo, 9. oktobra 2024, okoli 5.45 je v križišču Dolske ceste in Ceste 1. maja v Hrastniku na Riklijevem mostu prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena pešec in neznani voznik manjšega osebnega vozila svetlejše barve.

Po doslej znanih podatkih naj bi voznik izsilil prednost pred pešcem na prehodu, pri padcu pa se je pešec lažje poškodoval. Voznik se je odpeljal, ne da bi si z udeležencem izmenjala podatke.

Voznika in vse morebitne priče dogodka Policijska uprava Ljubljana prosi, naj se zglasijo na Policijski postaji Hrastnik, Novi dom 6, ali pokličejo na telefonsko številko 03/568 34 60 ali 113.