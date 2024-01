Ste slišali, kaj sta moška sredi Ljubljane naredila dostavljavcu hrane?

Včeraj okoli 21.30 je dostavljavec hrane pripeljal hrano do naročnika za Bežigradom, ko mu je ta skupaj še z enim moškim s silo odvzel vso hrano in gotovino, ki jo je imel pri sebi. Oba moška sta kraj dogodka nato zapustila.

Opis osumljencev

»Prvi moški je star okoli 40 let, visok okoli 165 cm, suhe postave, oblečen je bil v črn pulover, modre džins hlače, nosil je trak za ušesa. Tudi drugi moški je star okoli 40 let, visok med 175 in 180 cm, oblečen je bil v črno jakno, nosil je šal črno bele barve,« sporočajo s PU Ljubljana.

Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev obeh osumljenih in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.