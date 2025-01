Ste slišali, kaj se ji je zgodilo v trgovini v centru Ljubljane?

Včeraj v večernem času smo bili obveščeni, da je v trgovino v centru mesta Ljubljana vstopil osumljenec in se namerno s telesom zaletel v stranko v trgovini. Med tem je stranki iz žepa odtujil mobilni telefon in s kraja neopaženo odšel. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili identiteto osumljenca in ga izsledili, ter mu odvzeli prostost. Po vseh zbranih obvestilih bo s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku.

Prijeta storilka tatvine

Kot še sporočajo s PU Ljubljana, pa je v petek v popoldanskem času v trgovino na območju Šiške vstopila osumljenka in v vrečo pospravila več izdelkov, nato pa trgovino zapustila. Dejanje je opazila prodajalka, ki je odšla za osumljenko in jo pozivala, da izdelke vrne, kar pa ni storila. Dogajanje je opazil policist, ki se je v prostem času nahajal na ulici in osumljenko ustavil, ter jo zadržal do prihoda patrulje. Izdelki so bili vrnjeni v trgovino, zoper osumljenko pa sledi kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Pester dan

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 406 klicev, od tega 175 klicev za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 56 nanašalo na kriminaliteto, 42 na javni red in mir, ter 53 na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali drzno tatvino, 15 tatvin, dva poskusa vloma, goljufijo, nasilništvo in 9 primerov poškodovanja tuje stvari.