Ste slišali, kaj se je zgodilo v Mostah? Ena oseba umrla

V petek okoli 20. ure so bili policisti obveščeni o dogodku na območju Policijske postaje Ljubljana Moste, v katerem je ena oseba z ostrim predmetom porezala drugo osebo. Osumljena oseba, ki so jo policisti prijeli kmalu po dogodku v okolici, je trenutno v policijskem pridržanju in bo privedena k preiskovalnemu sodniku. Žrtev kaznivega dejanja je kljub hitri zdravniški pomoči, zaradi hudih poškodb, nekaj ur po dogodku umrla, so sporočili iz PU Ljubljana.

Kriminalisti vse okoliščine dogodka še preiskujejo in bodo o vseh zbranih obvestilih obvestili pristojno državno tožilstvo. V skladu z določili 287. člena Kazenskega zakonika vam več informacij o dogodku ne moremo posredovati.

Na območju Policijske postaje Ljubljane Moste se je pred dobrim mesecem zgodil tragični dogodek, v katerem sta bili ubiti dve osebi. Storilec je nato sodil še sebi. Več o tem v članku Grozljivka v Ljubljani: dva ubil, sebe pa razstrelil (VIDEO).