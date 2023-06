Grozljivka v Ljubljani: dva ubil, sebe pa razstrelil (VIDEO)

Slovenijo je v ponedeljek popoldne pretresla vest o streljanju na ljubljanskih Fužinah. Umrli sta dve osebi, pozneje je policija sporočila, da so v bližini našli še eno mrtvo osebo. Več o tem v članku Sredi Ljubljane: v lokalu Dušan likvidiral zastavljavca Roberta in Rajka.

Danes ob 12.30 je pred medije stopil Goran Novak z Oddelka za splošno kriminaliteto Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Ljubljana in razkril podrobnosti o ponedeljkovem streljanju na območju Most v Ljubljani.

Med sporom potegnil avtomatsko pištolo

Policija je bila o dogodku obveščena okoli 15. ure. Kot ugotavljajo, je storilec 57- in 58-letnika ustrelil, nato pa z vozilom pobegnil. Pomoč je bila hitra, a sta zaradi hudih poškodb umrla.

V nadaljevanju je pojasnil, da so se omenjeni moški srečali v lokalu in je prišlo do spora. Osumljenec je na terasi lokala potegnil avtomatsko pištolo, večkrat ustrelil in oba hudo poškodoval (oba sta umrla).

Raznesel se je

Med iskanje v Mostah v Ljubljani so v bližini našli mrtvega 48-letnika – smrt je bila posledica uporabe strelnega orožja in eksplozivnega sredstva (bombe). Njegova smrt naj ne bi bila posledica kaznivega dejanja, ki bi ga zagrešil nekdo drug.

Ne motiv za kaznivo dejanje ne izvor orožja in eksploziva še nista znana.

Osumljenca, 48-letnika, je policija že obravnavala zaradi kaznivih dejanj, povezanih s premoženjem, prepovedanimi drogami, orožjem in nasilnimi kaznivimi dejanji.

Slovenija je varna država

Novak je poudaril, da v tem primero ni šlo za naključno kaznivo dejanje, ki bi bilo usmerjeno proti naključnim žrtvam, in da je Slovenija varna država, tovrstni dogodki pa redki, čeprav nekateri pravijo, da je drugače.