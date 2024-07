Ste slišali, kaj se je zgodilo na terasi enega izmed lokalov sredi Ljubljane?

Policisti so bili včeraj obveščeni, da je neznani storilec na mopedu pripeljal mimo terase enega izmed lokalov na območju centra mesta in oškodovanki, ki je sedela za mizo iz stola odtujil torbico z vsebino ter odpeljal s kraja.

Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana o drzni tatvini: »Na kraj je bilo napotenih več patrulj. Policisti so na podlagi podanega opisa osumljenca izsledili in mu za čas zbiranja obvestil odvzeli prostost. Zaradi utemeljenega suma drzne tatvine bo zoper njega podana kazenska ovadba. V postopku so ugotovili tudi več kršitev s področja prometne zakonodaje, med drugim je vozil pod vplivom alkohola (0.51mg/l alkohola v litru izdihanega zraka) in vodijo postopek o prekršku.«

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 559 klicev, 166 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 47 nanašalo na kriminaliteto, 42 na javni red in mir, ter 55 na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali drzno tatvino, 8 tatvin, 9 vlomov (v dveh primerih je ostalo pri poskusu).