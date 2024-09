Ste slišali, kaj se je v nedeljo zgodilo na Trgu OF v Ljubljani?

Včeraj, nekaj po 11. uri je na Trgu OF v Ljubljani prišlo do prometne nesreče v kateri sta bila udeležena voznik avtobusa in mopedist.

S PU Ljubljana ob tem sporočajo: »Ugotovljeno je bilo, da je voznik avtobusa stal pred zapornico. V tistem času se je nasproti pripeljal mopedist, voznik avtobusa pa se pri speljevanju ni prepričal, da lahko premik varno stori in s stranjo avtobusa stisnil voznika mopeda ob betonski steber. V trčenju se je mopedist lažje poškodoval.«

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 435 klicev, od tega 120 klicev za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 29 nanašalo na kriminaliteto, 25 na javni red in mir, ter 38 na prometno varnost. Obravnavali so tudi 4 promete nesreč z materialno škodo in 3 prometne nesreče z lahkimi telesnimi poškodbami. Trem večkratnim kršiteljem cestno prometnih predpisov so zasegli vozila.

Policisti vse okoliščine nesreče še preverjajo in bodo po vseh ugotovitvah izvedli ustrezen ukrep.