Ste slišali, kaj se je ponoči zgodilo v centru Ljubljane? Napotenih je bilo več patrulj

Policisti so bili včeraj ponoči obveščeni o roparski tatvini, ki je bila izvršena v centru Ljubljane.

Osumljeni mladoletnik je od oškodovanca na ulici zahteval denar in mu zagrozil s pretepom, nato pa mu odtujil uro in z električnim skirojem pobegnil s kraja. Na območje je bilo napoteni več patrulj, policisti pa so na podlagi podanega opisa mladoletnega osumljenca prijeli in mu za čas zbiranja obvestil odvzeli prostost. Pri njem so bili najdeni odtujeni predmeti, ki so bili vrnjeni oškodovancu.

V preteklih 48 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 1648 klicev, 455 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 94 nanašalo na kriminaliteto, 133 na javni red in mir, ter 170 na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali roparsko tatvino, 17 tatvin, 9 vlomov (v šestih primerih je ostalo pri poskusu) in 6 primerov poškodovanja tuje stvari. Prav tako so posredovali v primeru nasilja v družini, kjer so kršitelju izrekli ukrep prepovedi približevanja.

Po vseh zbranih obvestilih bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, sporočajo s PU Ljubljana.