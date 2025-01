Ste slišali, kaj je 64-letni sorodnici delal pijan 42-letnik?

Policisti Policijske postaje Rače so v sredo v dopoldanskem času obravnavali kaznivo dejanje nasilja v družini. 42-letni moški je pod vplivom alkohola izvajal nasilje nad svojo 64-letno sorodnico ter ji tudi grozil. Ob prihodu policistov na kraj so policisti zoper osumljenca uporabili prisilna sredstva ter mu zaradi utemeljenih razlogov za sum, da je izvršil kaznivo dejanje odredili do 48-urno policijsko pridržanje, saj so okoliščne kazale na nevarnost, da bo osumljenec ponovil kaznivo dejanje.

Zoper osumljenca bo podana kazenska ovadba

Prav tako so policisti opravili ogled kraja. Policisti nadaljujejo še z dodatnim zbiranjem obvestil o okoliščinah kaznivega dejanja. O kaznivem dejanju je bila obveščena dežurna državna tožilka Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru ter dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru. Zoper osumljenca bo po vseh zbranih obvestilih podana kazenska ovadba. Prav tako so policisti zaznali sum kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog.