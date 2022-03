Ste namenjeni v Planico? Pozor, takšen bo režim

V Planici se danes začenja zaključek sezone smučarjev skakalcev. Po dveh letih pod Ponce znova prihajajo navijači, policija pa opozarja na posebnosti v prometu. Na večini cest (vključno na kolesarski stezi) od Kranjske Gore do Planice bo poseben prometni režim, ki ga bo urejal organizator. Policija poziva k upoštevanju navodil in ukrepov. Promet avtodomov, počitniških prikolic in taksijev v Planici ni dovoljen. Na prireditvi bo poleg rediteljske službe organizatorja tudi policija.

Kako do Planice?

Vsem obiskovalcem so na voljo brezplačni avtobusni prevozi iz Kranjske Gore in okolice, zato organizatorji svetujejo, da se v Planico ne odpravljate z osebnimi vozili. Prednost prihoda in odhoda imajo avtobusi!

Avtobusi z višino več kot 385 cm v Planici ne bodo mogli parkirati. Parkiranje zunaj označenih parkirišč, še zlasti ob cesti in na travniških površinah, bosta policija in redarstvo dosledno sankcionirala.

Vstopna mesta za avtobusni krožni prevoz, ki se začne nekaj ur pred tekmami, so v Kranjski Gori, Podkorenu in Ratečah. Krožni prevozi namenjeni obiskovalcem z akreditacijami se prav tako začnejo nekaj ur pred tekmami, vstopno mesto pa je na parkirišču hotela Kompas v Kranjski Gori.

»Vse obiskovalce naprošamo, da ob povratku iz Planice na avtobuse vstopajo strpno, umirjeno in pazljivo. Vstopanje bo usmerjeno s strani rediteljev in varnostnikov, ki bodo s pomočjo varnostnih ograj in nadzorovanih vhodov do avtobusov poskrbeli za čim manjšo gnečo in posledično hitrejši odhod,« sporočajo organizatorji.

Program

Danes ob 11. uri bodo že na sporedu kvalifikacije druge postaje svetovnega pokala v poletih, v katerih bo zaradi nacionalnega paketa nastopilo kar 13 slovenskih skakalcev. Kot prvi se bo po zaletišču spustil Patrik Vitez, predzadnji pa Timi Zajc, ki se bo boril za zmago v razvrstitvi poletov. Trenutno je na drugem mestu, pred njim je le Avstrijec Stefan Kraft, ki bo v kvalifikacijah nastopil kot zadnji.

V petek bo ob 14. uri na sporedu prva posamična tekma, sobotni program z ekipno tekmo se bo začel ob 10. uri, veliki finale, ki bo dal končne zmagovalce sezone, pa bo v nedeljo ob 10. uri.