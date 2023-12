Ste jih videli? Ponoči so neznano kam odtavali štirje konji (FOTO)

Minulo noč okoli polnoči so od doma v Vučji Gomili, v občini Moravske Toplice, neznano kam pobegnili štirje konji. Gre za tri velike konje in majhnega ponija. Nazadnje so se nahajali med Bogojino, Bukovnico in Čikečko vasjo, v gozdu, po mnenju lastnice pa lahko gredo tudi v smeri Sela na Goričkem!

Ob tem lastniki prosijo, naj jih, če jih kdo vidi, ne preganja, ampak pokliče na telefonsko številko 041 357 757 (Jasna).

Ste kje opazili konje? FOTO: O. B.

