Srhljivka na avtocesti: izgubil je kovinsko lestev, trije so nanjo naleteli

Gorenjski prometniki so bili v četrtek okoli 6.50 obveščeni o prometni nesreči na gorenjski avtocesti, v smeri predora Karavanke, med izvozoma Kranj vzhod in Kranj zahod.

Po podatkih, s katerimi razpolagajo policisti, je iz tovornega vozila, ki ga je vozil 23-letnik, na cesto padla kovinska lestev. To so povozili trije vozniki in poškodovali avtomobile.

Policisti zoper voznika in pravno osebo vodijo prekrškovni postopek, so sporočili iz PU Kranj.