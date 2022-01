Srhljivka na Avšičevi ulici: v službi so ga zbili na tla in zalili s solzivcem

V soboto popoldne je varnostnik trgovine na Avšičevi ulici v Novem mestu opozoril tri občane, ki so brskali po zabojniku za smeti. Ti so se nato spravili nanj z besedami, mu zagrozili s palico in ga poškropili z dražljivim sprejem, piše v poročilu novomeške policijske uprave.

Ko so se policisti odpeljali s kraja in podali v iskanje teh oseb, se je do trgovine pripeljala druga skupina občanov. Tudi ti niso upoštevali odredbe varnostnika in njegovih opozoril. Dva od njih sta se spravila nanj, ga nekajkrat udarila in zbila na tla ter poškropila s solzivcem.

Varnostnik so je pri tem lažje poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v bolnišnico, kjer je ostal na opazovanju.

Skupina občanov se je zvečer spet pripeljala do iste trgovine. Ko jih je opozoril na početje, so mu zagrozili in se odpeljali. Policisti so jih ustavili in odpeljali na policijsko postajo na razgovor.

Po zaključku preiskave, ko bodo razjasnjene vloge vseh akterjev, bodo ustrezno ukrepali – zaradi neupoštevanja opozoril in odredb varnostnika ter povzročitve lahke telesne poškodbe, pišejo policisti v poročilu.