Sredi noči zaradi hude nesreče zaprli cesto

Minulo noč, nekaj po polnoči, se je na Pomurski avtocesti med Grabonošem in Vučjo vasjo, zgodila hujša prometna nesreča, kjer sta trčili dve osebni vozili. Poleg reševalcev in policistov so posredovali tudi gasilci iz PGD Ljutomer, PGD Murska Sobota in PGD Gornja Radgona, ki so zavarovali kraj dogodka, stabilizirali vozilo, s tehničnim posegom rešili dve poškodovani osebi, z absorbentom posipali iztekle motorne tekočine, odklopili akumulatorja, nudili pomoč avtovleki pri nalaganju vozil in počistili cestišče.

Tri poškodovane osebe so reševalci NMP Murska Sobota in NMP Gornja Radgona prepeljali v urgentni center Splošne bolnišnice Murska Sobota. V času intervencije je bila »Pomurka« popolnoma zaprta, policisti o vzroku nesreče še niso poročali, prav tako še ni znano, kakšna je materialna škoda ter stopnja poškodb treh oseb.