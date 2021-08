Sredi noči v Ljubljani policisti in reševalci

Ob 23.41 je na križišču Neubergerjeve ulice in Vilharjeve ceste v Ljubljani osebno vozilo trčilo v jekleni opaž gradbene jame. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, oskrbeli poškodovanca do prihoda reševalcev, pomagali pri nalaganju poškodovanca na zajemalna nosila in v reševalno vozilo, odstranili dele razbitin s cestišča in odklopili akumulator vozila, poroča uprava za zaščito in reševanje. Reševalci NMP Ljubljana so poškodovanca oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.



Na kraju nesreče so posredovali tudi policisti.

