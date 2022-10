Sredi noči v centru Ljubljane zagorela ladja

Ob 2.15 je pri Kajak kanu klubu Ljubljana gorela ladja, ki je bila privezana 2 metra od brega reke Ljubljanice, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci GB Ljubljana so skupaj z gasilci PGD Trnovo požar pričeli gasiti z brega, potem pa s pomočjo dveh stikalnih lestev naredili most na ladjo in dokončno pogasili požar.

Poleg ladje je bila vzporedno privezana še ena ladja, katero požar ni zajel, so bile pa vidne poškodbe zaradi samega sevanja ognja.