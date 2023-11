Sredi ceste stal avto, v njem sedel moški

S PU Koper sporočajo, da so jih 10. novembra ob 19.40 obvestili, da je na cesti Bivje - Dekani na voznem pasu ustavljen osebni avtomobil in v njem sedi moški. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je prižgan motor vozila in smerokaz. V vozilu je voznik kazal očitne znake alkoholiziranosti, preizkus je odklonil, odredili so mu pridržanje. 53-letniku sledi obdolžilni predlog.

Kaj se je dogajalo za vikend?

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjem vikendu intervenirali v 177 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 433 klicev.

Obravnavali so 46 prometnih nesreč z materialno škodo, 1 s hujšimi poškodbami in 5 z lažjimi poškodbami, zasegli so 1 vozilo. S področja kriminalitete so obravnavali 8 vlomov in 9 tatvin, zaradi kršitev javnega reda so intervenirali v 15 primerih.

Na območju PU Koper so policisti v zadnjem vikendu obravnavali 32 nezakonitih prehodov državne meje.