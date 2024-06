Srečen dan za razvpitega Roka Snežiča, pa še Dijana Đuđić javno zatrdila, da sta že dlje časa zaljubljena

Mariborsko okrožno sodišče je danes kljub nekaterim dvomom oprostilo Roka Snežiča obtožb o domnevnem oškodovanju Finančne uprave RS (Furs) z domnevno fiktivno posojilno pogodbo z babico. Še pred izrekom sodbe, ki še ni pravnomočna, se je danes vabilu na pričanje odzvala Dijana Đuđić, ki je zatrdila, da sta z obtoženim že dlje časa v razmerju.

Specializirano državno tožilstvo očita davčnemu svetovalcu Roku Snežiču oškodovanje upnikov zaradi prijave terjatve zdaj že pokojne babice Marije Juvan v postopku Snežičevega osebnega stečaja, s čimer naj bi Furs oškodoval za 150.000 evrov. Z babico naj bi namreč sklenil posojilno pogodbo v višini 400.000 evrov, babica pa je nato to posojilo prijavila kot terjatev v Snežičevem osebnem stečaju ter jo dobila delno poplačano s prodajo nepremičnin v stečajnem postopku.

Tožilstvo je prepričano, da je bila posojilna pogodba med Snežičem in babico Marijo Juvan fiktivna, z njenim poplačilom pa da je bil oškodovan Furs, saj naj bi ga prehitela in pred njimi vpisala hipoteke na Snežičevo premoženje. Prav zato je bila prva poplačana v stečaju in je dobila večino denarja, ki ga je stečajni upravitelj iztržil s prodajo Snežičevega premoženja.

Sodnica: ni mogoče z gotovostjo trditi, da so očitki Snežiču utemeljeni

Sodnica Helena Melliwa je v današnjem izreku sodbe ocenila, da po opravljenem dokaznem postopku ni mogoče z gotovostjo trditi, da so očitki utemeljeni. Zaradi časovne oddaljenosti dogodkov so številni dokumenti nedosegljivi in nekatere priče, tudi babica, pokojne, zato po njeni obrazložitvi ni možno med drugim povleči zaključka, da je bila posojilna pogodba dejansko fiktivna, da babica tega denarja ni mogla imeti in da je obtoženi namenoma izigral upnike.

Okrožni državni tožilec Matija Hostnik je že napovedal pritožbo. V sklepnih besedah je ponovil prepričanje, da je Snežič ravnal z namenom, da z goljufijo oškoduje upnike, in tako zavedel stečajna upravitelja in stečajno sodnico, saj je bila babičina terjatev v resnici fiktivna in nikoli ne bi smela biti navedena kot terjatev v postopku osebnega stečaja.

Iz razpoložljivih dokazov in pričanj je po besedah tožilca očitno, da babica tega denarja ni imela in ga niti ni mogla privarčevati. Za domnevno posojilo ni vedel niti babičin sin, njena terjatev pa je bila prijavljena nekaj dni po prvih informacijah o izvršbi na Snežičevo premoženje. »Torej ni res, da je potreboval denar za poplačilo domnevnih dolgov. Šlo je izključno za namen, da se oškoduje Furs,« je zatrdil tožilec ter predlagal kazen eno leto in 10 mesecev zapora.

Zagovornica obtoženega Anita Peček Stramšak je nasprotno vztrajala pri oprostitvi. Domnevno kaznivo dejanje je po njenih besedah že zastaralo in bi postopek moral biti že pred današnjo obravnavo ustavljen.

Bivša žena po mnenju tožilstva ni verodostojna priča

Odvetnica je med drugim spomnila, da je izvedenec Drago Dubrovski ugotovil, da sta zakonca Juvan lahko privarčevala najmanj 305.000 evrov, obenem pa je priznal, da bi ob dodatnih podatkih verjetno podal še višjo oceno. Po njenih besedah je vprašljiva tudi domnevno odločilna vloga Snežiča v postopkih osebnega stečaja, saj stečajni upravitelj vodi postopek neodvisno od dolžnika in v tem primeru sta oba stečajna upravitelja povedala, da ne vesta, da bi bila preslepljena.

Snežič je na koncu povedal le, da je z vložitvijo predloga za osebni stečaj »oškodoval samo babico, okoriščen je bil Furs, ki je dobil 50.000 evrov«.

Edina, ki je na sodišču povedala, da je dejansko videla sporno babičino posojilo v gotovini, je do nedavnega žena obtoženega Klavdija Snežič. A tožilstvo meni, da to ni verodostojna priča, saj po eni strani trdi, da sta z Rokom ločena, po drugi strani pa so ga med nedavno hišno preiskavo v drugi zadevi našli zjutraj pri njej doma.

Zato je sodišče danes najprej zaslišalo kot pričo kriminalista, ki je vodil omenjeno hišno preiskavo. Pojasnil je, da so zjutraj okoli 6. ure pozvonili na odrejenem naslovu v Mariboru, vrata pa jim je odprla Klavdija Snežič. Povedala jim je, da sta s preiskovancem ločena in da Rok ne živi več z njima s hčerko. Je bil pa Rok takrat v dnevni sobi v kopalnem plašču in Klavdija je po besedah kriminalista povedala, da izkorišča starševsko pravico do obiska otroka.

Tudi Dijana Đuđić, ki je postala slovenski javnosti znana pred leti zaradi visokega posojila stranki SDS, je danes zatrdila, da ima obtoženi z bivšo ženo otroka, ki ga lahko svobodno obiskuje doma. Sama naj bi bila Rokova partnerka že nekaj let in je po lastnih navedbah tudi vedela, da si je Rok sposojal denar, med drugim od babice.