S sireno na pomoč pozvali prostovoljne gasilce, zagorelo v stanovanjskem bloku v Celju

Zgodaj popoldne je na Škapinovi ulici v Celju zagorelo v tretjem nadstropju stanovanjskega bloka. V času požara tam ni bilo ljudi. Gasilci so ogenj že pogasili, nastala je gmotna škoda, so odgovorni povedali za STA. Zaradi neposredne nevarnosti požara so bili s sireno na pomoč pozvani tudi prostovoljni gasilci iz Lokrovca.

Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Celje, se je požar nekaj pred 15. uro razširil iz elektro omarice na hodniku stanovanjskega bloka.

Poveljnik Poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidarko je za STA navedel, da se je ogenj, ki je izbruhnil v tretjem nadstropju, srednje razširil.

Ob tem je potrdil poročilo Regijskega centra za obveščanje Celje, da se je zaradi neposredne nevarnosti požara izjemoma sprožila sirena na območju prostovoljnega gasilskega društva Lokrovec. Z njo so bili po njegovih besedah na pomoč pri gašenju pozvani prostovoljni gasilci iz Lokrovca.

Požar je že pogašen, nevarnosti za prebivalstvo ni, nastala pa je gmotna škoda, je še povedal.