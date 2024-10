Spor med zakoncema, ne boste verjeli, s čim je polila moža

Koprski policisti so v petek obravnavali spor med zakoncema. Žena je moža polila s čistilnim sredstvom in ga poškodovala. Na pozive policije ni odprla vrat stanovanja, zatem ni upoštevala ukazov policistov, zato so uporabili prisilna sredstva. Na kraj je bilo poklicano zdravniško osebje, saj je bil moški poškodovan. Ženski sledi kazenska ovadba. Osumljena je kaznivega dejanja Povzročitev lahke telesne poškodbe, sporočajo s PU Koper.

V zadnjem vikendu intervenirali v 155 nujnih primerih

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjem vikendu intervenirali v 155 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 396 klicev. Obravnavali so 37 prometnih nesreč z materialno škodo in 2 s hujšimi poškodbami, zasegli so 1 vozilo. S področja kriminalitete so obravnavali 6 vlomov in 5 tatvin, zaradi kršitve javnega reda in miru je bilo 21 intervencij.