Šok v okolici Bovca: občan naletel na neprepoznavno truplo

V torek ob 13.11 je Policija dobila obvestilo Regijskega centra za obveščanje Nova Gorica, da je občan na težko prehodnem terenu med Zavrzelnim in Ravnim Lazom v okolici Bovca, dobrih 800 metrov pod vrhom Čukle (gre za 1766 metrov visok kopast vrh nad Bovcem, ki se dviga iznad južnega pobočja Rombona) naletel na neidentificirano in neprepoznavno truplo. Pokojnega so s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali na letališče Bovec.

Poleg gorskih reševalcev GRS Bovec je posredoval tudi policist gorske policijske enote PU Nova Gorica.

O najdbi trupla je Policija obvestila preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici, njegova identiteta pa bo dokončno ugotovljena in potrjena v nadaljnjem identifikacijskem postopku.

Gre za pogrešanega Nemca?

»Glede na okoliščine najdbe neprepoznavnega trupla Policija v tem trenutku ne izključuje možnosti, da bi v navedenem primeru šlo za pogrešanega 55-letnega državljana Nemčije, ki je bil od 25. avgusta 2023 dalje nastanjen v enem od namestitvenih objektov v Bovcu in je bil nazadnje opažen 26. avgusta letos, nato pa se je za njim izgubila vsakršna sled,« so zapisali v poročilu PU Nova Gorica.