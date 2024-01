Šok med sprehodom: ne boste verjeli, na kaj je naletel v gozdu

Danes ob 8.12 je pri naselju Otočec, občina Novo mesto, občan v gozdu naletel na neznano ubojno sredstvo. Pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske ter Gorenjske in Ljubljanske regije so na kraju najdbe odstranili in uničili minometno mino kalibra 45 mm, vžigalnik minometne mine in 15 kosov pehotnega streliva, vse ostanek 2. svetovne vojne italijanske izdelave. Obveščene so bile pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.