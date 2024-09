Nekaj dni pred začetkom leta 2023 so Ljubljančani radovedno pogledovali proti Gospodarskemu razstavišču, proti kateremu so se iz smeri priporov zgrinjala vozila s prednostjo, na sejmišču pa so opažali policijske zamaskirance z dolgimi cevmi. V največji sodni dvorani v državi, ki so jo za potrebe mestne okrožne sodnije uredili na razstavišču, se je namreč tedaj začel proces proti domnevnim članom slovenske celice kavaškega klana. In medtem ko sojenje 22-članski celici trgovcev z mamili, ki naj bi jo vodil Domžalčan Klemen Kadivec, še vedno ni končano, se bo v povezavi s kavaškim klanom na tem ...