Sodišče je kengurujsko, tožilstvo zanj predlaga 17 let

Priči obrambe sta za tožilstvo, kot je včeraj menil Michel Stephan, »kot bogova in brezmadežna«. »Vse imata prav,« je še menil glede Alena Kraljevića in Mervana Šljivarja. Oba, kot je prepričana tožilka Ana Kirm, je Stephan med 6. novembrom in 29. decembrom 2017 napeljeval k umoru Iračana Alija Hamzaha Rashida, kronske priče tožilstva iz zdaj že pravnomočne kazenske zadeve, zaradi katere prestaja osemletno zaporno kazen.

17 let predlaga tožilstvo za obdolženega.

Ko so namreč preiskovali Stephanovo napeljevanje Iračana k uboju uglednega uslužbenca Kemijskega inštituta prof. dr. Janeza Plavca, naj bi Stephan, ko je bil že za rešetkami pripora na Povšetovi v Ljubljani, tam iskal nekoga, ki bi Iračana likvidiral.

»Spraševal me je, kako bi prišel do ljudi 'zunaj', da bi se rešil tistega gospoda, tiste zaščitene priče,« je med trenutnim sojenjem zatrdil Šljivar in nadaljeval, da mu je takoj rekel, da ga to niti malo ne zanima. Pa da tudi ne pozna takšnih ljudi oziroma da s tem noče imeti nič. A je Stephan, tako Šljivar, »isto spraševal še mesec ali dva«. Menda naj bi mu ponujal celo plačilo. In sicer dvajset ali trideset tisoč evrov. V priporu je pred tem spoznal tudi Kraljevića. Temu naj bi dal natančna navodila in »prek zunanjih vez« priskrbel morilsko orožje – bodisi kemikalije bodisi strelno orožje.

»Naročil je, da ga je treba likvidirati tako, da bo izginil in da bo voden kot pogrešana oseba,« je že ob predstavitvi obtožnice izpostavila tožilka in nadaljevala, da so bili podani trije potencialni morilski scenariji. V prvem: »Da se ga poškropi z živim srebrom in bi takoj nastopila smrt, pri čemer bi se ga odpeljalo na z obtoženčeve strani določeno lokacijo, kjer bi se ga zakopalo.« Nad truplo bi nato še »posul neki prah, da ga še pes ne bi zavohal«. Drugi scenarij: »Da se v stanovanju prevrta kukalo vrat in skozi potisne cevko, skozi katero se v stanovanje spusti sarin ali soman (bojna strupa, op. a.)«. V tretjem scenariju pa naj bi Iračan padel pod streli pred sodiščem. Kraljević in Šljivar sta zadevo prijavila policiji.

Stephan že od začetka očitke zavrača. Enako tudi včeraj, ko so na ljubljanskem okrožnem sodišču potekale zaključne besede, pa četudi še ni v celoti prišel do njih. Ko je bil še čas za predlaganje dodatnih dokaznih predlogov, je povedal, da gre ves čas »za iste laži«. Pa da je sodišče »kengurujsko« (brezpravno oziroma skorumpirano, op. a.). »Kraljević je mnoge ogoljufal. Celo do te mere, da ga je eden od pripornikov pretepel,« je hotel prikazati domnevno pravi obraz te priče. Da sta tako Kraljević kot Šljivar zaradi njune nečedne preteklosti neverodostojni priči, je poudaril tudi obtoženčev zagovornik Gorazd Fišer. Zato je predlagal izrek oprostilne sodbe. Povsem nasprotno je menila tožilka. Ta bi Stephana v zapor poslala za 17 let.